Посольство РФ: Политика Британии в отношении РФ - "опасная игра"

В российском посольстве считают поводом для беспокойства то, что "расследование идет в закрытом для российской стороны и общественности режиме"

В посольстве РФ в Великобритании заявили, что британское правительство задает "вредный политический вектор" расследованию отравления бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери, что, по мнению российских дипломатов, чревато "более серьезными долгосрочными последствиями" для отношений РФ и Великобритании. Об этом говорится в сообщении на сайте посольства.

Там отметили, что на следующий день после появления информации об отравлении Скрипаля посольство официально запросило МИД Великобритании данные о состоянии здоровья экс-шпиона и его дочери, а также о ходе расследования.

В российском посольстве считают поводом для беспокойства то, что "расследование идет в закрытом для российской стороны и общественности режиме".

Также там выразили возмущение "антироссийской кампанией в прессе" и сообщили, что якобы в адрес работающих в Британии российских журналистов стали поступать угрозы.

"Нынешняя политика британского правительства в отношении России и россиян представляет собой очень опасную игру с британским общественным мнением, не только задающую вредный политический вектор расследованию совершенного преступления, но и чреватую более серьезными долгосрочными последствиями для отношений наших стран", - сказано в сообщении посольства РФ в Великобритании.

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.

По данным Sun, сегодня, после заседания Совета национальной безопасности глава британского правительства Тереза Мэй может публично обвинить Россию и лично президента Владимира Путина в покушении на Скрипаля.

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