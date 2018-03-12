Посольство РФ: Политика Британии в отношении РФ - "опасная игра"
В посольстве РФ в Великобритании заявили, что британское правительство задает "вредный политический вектор" расследованию отравления бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери, что, по мнению российских дипломатов, чревато "более серьезными долгосрочными последствиями" для отношений РФ и Великобритании. Об этом говорится в сообщении на сайте посольства.
Там отметили, что на следующий день после появления информации об отравлении Скрипаля посольство официально запросило МИД Великобритании данные о состоянии здоровья экс-шпиона и его дочери, а также о ходе расследования.
В российском посольстве считают поводом для беспокойства то, что "расследование идет в закрытом для российской стороны и общественности режиме".
Также там выразили возмущение "антироссийской кампанией в прессе" и сообщили, что якобы в адрес работающих в Британии российских журналистов стали поступать угрозы.
"Нынешняя политика британского правительства в отношении России и россиян представляет собой очень опасную игру с британским общественным мнением, не только задающую вредный политический вектор расследованию совершенного преступления, но и чреватую более серьезными долгосрочными последствиями для отношений наших стран", - сказано в сообщении посольства РФ в Великобритании.
5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.
Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.
По данным Sun, сегодня, после заседания Совета национальной безопасности глава британского правительства Тереза Мэй может публично обвинить Россию и лично президента Владимира Путина в покушении на Скрипаля.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:55
-
18:42
-
17:53
-
18:00
-
17:11
Новости партнеров
- 111892
- 99040
- 60214
- 53194
- 43510