В МИД РФ назвали заявление премьера Британии "цирковым шоу"

Сегодня Мэй аявила, что "очень вероятно", что Москва несет ответственность за отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипала и его дочери Юлии

В МИД РФ назвали заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о вероятной причастности Москвы к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля "цирковым шоу в британском парламенте". Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

"Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации", - заявила она.

"Прежде, чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в Королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дела - про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле", - добавила она.

Первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров заявил, что "провокацию" с отравлением Скрипаля могли совершить спецслужбы Британии или третьих стран, чтобы обвинить РФ.

Сегодня в парламенте Мэй заявила, что "очень вероятно", что Москва несет ответственность за отравление в Британии бывшего российского шпиона Сергея Скрипала и его дочери Юлии.

Британский премьер заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Также она заявила, что дает России время до вторника для предоставления объяснений по поводу произошедшего. Если заслуживающего доверия ответа не поступит, что отравление Скрипаля будет считаться противозаконным использованием Россией силы на территории Великобритании, сказала Мэй.

Напомним, Скотланд-Ярд подозревает в непосредственном совершении убийства Александра Литвиненко бывшего офицера Главного управления охраны РФ Андрея Лугового, однако Россия отказывает Британии в его экстрадиции.

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