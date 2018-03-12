Самолет Минобороны РФ вторгся в воздушное пространство Эстонии

В Минобороны РФ опроверают эту информацию

Сегодня днем без разрешения в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо вошел самолет Ил-76 Министерства обороны РФ. Об этом сообщает ERR со ссылкой на Генштаб Сил обороны Эстонии.

Согласно сообщению, самолет РФ находился в воздушном пространстве Эстонии почти минуту. При этом у Ил-76 не было радиоконтакта с Центром управления полетами Эстонии.

Послу РФ в Эстонии вручили соответствующую ноту.

Вместе с тем, в Минобороны РФ опровергли это заявление, передает ТАСС.

Там утверждают, что экипаж Ил-76 совершил плановый перелет на аэродром в Калининградскую область.

"Полет осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля", - сказали в Минобороны РФ.

Также там настаивают, что перелет проходил по заранее согласованному маршруту с включенным транспондером. Российские военные говорят, что в ходе полета экипаж Ил-76находился на связи с эстонскими диспетчерами, которые никаких претензий не предъявляли.

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