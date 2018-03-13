Трамп продлил на год санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций против Ирана, которые не связанны с отмененными ранее ограничениями в рамках программы мирного атома. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
"Действия и политика правительства Ирана, включая развитие программы баллистических ракет, поддержкe международного терроризма и нарушения прав человека, продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", - говорится в документе, подписанном президентом США.
Данные санкции против Ирана вводили главы США в 1995, 2010 и 2012-2013 годах.
В то же время, Трамп указал, что всеобъемлющая ядерная сделка с Тегераном (JCPOA) обеспечила производство только мирного атома в Иране.
"И хотя эти меры существенно меняют нашу санкционную политику, всеобъемлющие санкции, не касающиеся ядерного оружия Ирана, остаются в силе", - подчеркнул президент США.
В январе 2018 года президент США Дональд Трамп под угрозой возобновления санкций потребовал внести серьезные изменения в договор об атомной программе Ирана.
Во-первых, Тегеран, по словам хозяина Белого дома, должен предоставить международным инспекторам возможность осмотреть абсолютно все объекты, которые они затребуют для проверки. Во-вторых, должно быть гарантированно, что Исламская Республика никогда не сможет получить ядерное оружие. В-третьих, соглашение должно иметь неограниченный срок действия. И наконец, в-четвертых, Трамп считает, что нельзя рассматривать по отдельности ядерную программу Ирана и работу над созданием баллистических ракет, способных нести ядерное оружие.
19 сентября 2017 года Трамп во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что ядерная сделка с Ираном - это позор для США.
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