Трамп продлил на год санкции против Ирана

Речь не идет о санкциях, снятых с Ирана в рамках соглашения по ядерной программе

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций против Ирана, которые не связанны с отмененными ранее ограничениями в рамках программы мирного атома. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.



"Действия и политика правительства Ирана, включая развитие программы баллистических ракет, поддержкe международного терроризма и нарушения прав человека, продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", - говорится в документе, подписанном президентом США.



Данные санкции против Ирана вводили главы США в 1995, 2010 и 2012-2013 годах.



В то же время, Трамп указал, что всеобъемлющая ядерная сделка с Тегераном (JCPOA) обеспечила производство только мирного атома в Иране.



"И хотя эти меры существенно меняют нашу санкционную политику, всеобъемлющие санкции, не касающиеся ядерного оружия Ирана, остаются в силе", - подчеркнул президент США.



В январе 2018 года президент США Дональд Трамп под угрозой возобновления санкций потребовал внести серьезные изменения в договор об атомной программе Ирана.