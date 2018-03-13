МИД Канады обвинил РФ в преступлениях против человечности в Сирии

В Канаде возлагают всю ответственность за гибель мирных граждан в Сирии на режим Бараша Асада, который поддерживает Россия и Иран

Канада решительно осуждает вспышку насилия в пригороде Дамаска и требует немедленного введения действенного режима прекращения огня в Сирии. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, сообщает агентство Укринформ.

"Канада призывает к немедленному и полному выполнению резолюции Совбеза ООН 2401 в отношении гуманитарного перемирия в Сирии, в том числе в Восточной Гуте. Полный, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ должен быть предоставлен", - сказала Фриланд.

Она возложила ответственность за массовые гибели гражданских в Сирии на правящий в стране режим, Россию и Иран.

"Канада решительно осуждает все более частые и намеренные обстрелы невинных девушек, парней, женщин и мужчин в восточной Гуте. Эти нападения на гражданских, медицинских работников, спасателей и гуманитарных работников шокируют. Режим Асада, который поддерживает Россия и Иран, ответственен за эти преступления против человечности", - подчеркнула глава МИД Канады.

По ее убеждению, только безусловное прекращение огня позволит остановить массовую гибель гражданских.

12 марта 2018 года сообщалось, что в январе и феврале 2018 года в Сирии погибли более тысячи детей. Это больше, чем за весь прошлый год, когда из-за конфликта в стране погибли 910 детей и 361 ребенок получил ранения.

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