"Бухгалтер Освенцима" умер на 97-м году жизни

Оскар Гренинг был известен как "бухгалтер Освенцима", так как в концлагере Аушвиц-Биркенау отвечал за сбор и пересчет денег, конфискованных у узников

Экс-унтершарфюрер СС Оскар Гренинг, которого осудили за причастность к убийству более 300 тыс евреев во время Второй мировой войны, скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает Голос Америки.

Гренинг - бывший банковский клерк - был известен как "бухгалтер Освенцима". В концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау (Освенцим) он отвечал за сбор и пересчет денег, конфискованных у узников.

В ходе судебного процесса Гренинг утверждал, что лишь наблюдал за зверствами в Освенциме, но сам не принимал участия в этих преступлениях. Тем не менее, бывшего "бухгалтера" в 2015-м приговорили к четырем годам тюрьмы.

16 января 2018 года Гренинг подал прошение о помиловании в прокуратуру Люнебурга в Германии, но ему отказали.

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