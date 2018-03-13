В Турции более 10 человек погибли в ДТП с автобусом и фурой

Выехавший из Стамбула пассажирский автобус врезался в припаркованную на обочине дороги фуру и загорелся; число жертв может увеличиться

В Турции пассажирский автобус врезался в припаркованную на обочине дороги фуру и загорелся; по предварительным данным, 13 человек погибли, еще 20 пострадали. Об этом сообщает местное издание Daily Sabah.

Трагедия произошла в провинции Чорум на севере страны сегодня утром, 13 марта.

Предварительно известно, что в автобусе, направлявшемся из Стамбула в провинцию Токат, ехали около 33 пассажиров. Их точное количество официально пока не называют, так как продолжается процесс идентификации жертв.

На место происшествия прибыли множество медиков и пожарных, пострадавших госпитализировали. Официальные лица отмечают, что количество погибших может увеличиться, поскольку некоторые выжившие получили серьезные травмы.

По словам источников, автобус полностью сгорел, поэтому точное количество жертв назвать пока трудно.

Местные власти начали расследование причин катастрофы.

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Также отмечается, что фура, в которую врезался автобус, имела грузинские номерные знаки.

Департамент консульской службы МИД в своем Twitter сообщает, что граждан Украины среди пассажиров автобуса не было.

8 марта 2018 года в Перу автобус упал с обрыва, в результате чего погибли десять человек и еще 40 получили ранения.

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