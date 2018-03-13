Отравление Скрипаля: разработчик "Новичка" озвучил свою версию

Разработчик нервно-паралитического вещества "Новичок" отметил, что в РФ формула его засекречена: никакая другая страна использовать его не могла

Бывший российский шпион Сергей Скрипаль его дочь Юлия даже при благоприятном развитии событий не смогут полностью поправиться, если их действительно отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Об этом сообщила The Telegraph со ссылкой на химика Вила Мирзаянова, который считается одним из основных разработчиков этого отравляющего вещества, передает российский Интерфакс.

"Он минимум в десять раз более мощный, чем любое известное отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Плюс, (отравившихся им, - ред.) практически невозможно излечить. Эти люди - мужчина и его дочь - ушли. Даже если они выживут, они не поправятся", - заявил Мирзаянов, который проживает в штате Нью-Джерси.

Он предположил, что в Солсбери завезли два отдельных безвредных компонента и уже в Великобритании соединили их в аэрозоль, одной дозы которого могло хватить для летального исхода. "Только 10 граммов (вещества, - ред.) - уже много. В летнее время всего двух граммов будет достаточно, чтобы убить 500 человек", - сказал он.

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Мирзаянов выразил опасения, что другие люди также могли подвергнуться действию вещества.

Химик отметил, что формулу "Новичка" в России не рассекречивают, потому немыслимо, чтобы это вещество могла использовать другая страна.

"Только Россия могла это сделать... Они могут отправить его куда угодно в дипломатическом багаже", - сказал Мирзаянов, эмигрировавший из России в США в 1990-х годах после публикации его статьи с критикой в адрес России, в которой обвинял ее в несоблюдении международных обязательств по прекращению работы над химическим оружием.

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.

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