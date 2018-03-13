Демократы призвали Трампа добиться экстрадиции в США 13 россиян

Важно, чтобы россияне, обвиняемые во вмешательстве в американские выборы, предстали перед судом в США, заявили лидеры демократов в Конгрессе

Лидеры демократов в Сенате и Палате представителей Конгресса США обратились к президенту Дональду Трампу с призывом задействовать "все доступные ресурсы", чтобы добиться экстрадиции 13 россиян, обвиняемых во вмешательстве в кампанию по выборам президента США в 2016 году. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Принять необходимые меры для того, чтобы эти российские граждане предстали перед судом в США крайне важно, чтобы удержать Россию от посягательств на нашу демократию в будущем", - говорится в письме лидеров демократов в Сенате и Палате представителей Чака Шумера и Нэнси Пелози, направленном 12 марта в Белый дом.

По мнению демократов, экстрадиция обвиняемых россиян в США "будет сигналом для тех, кто намеревается вмешаться в американские выборы" и продемонстрирует, что подобные действия "не останутся без последствий".

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Авторы письма выражают тревогу в отношении промежуточных выборов в США, которые пройдут в ноябре 2018 года и предупреждают, что вмешательство России продолжается и должно приниматься всерьез.

"Странно и непонятно, почему ваша администрация делает так мало для того, чтобы противостоять кампании Путина, подрывающей нашу великую демократию", - отмечают они.

Чака Шумера и Нэнси Пелози поддержали ведущие демократы в комитетах по юстиции обеих палат Дайэнн Файнстейн и Джерролд Нэдлер.

16 февраля 2018 года США обвинили 13 россиян во вмешательстве в выборы.

В список обвиняемых также попали Михаил Быстров, Михаил Бурчик, известный как Михаил Абрамов, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда (Мария Беляева), Роберт Бовда, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков и Джейхун Асланов, а также российский бизнесмен Евгений Пригожин.

В обвинении названы три юридических лица: Агентство интернет-исследований, которое чаще называют "фабрикой троллей", "Конкорд менеджмент и консалтинг" Пригожина, связанная с ним "Конкорд кейтеринг".

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