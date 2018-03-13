Население Германии увеличилось на полмиллиона за счет беженцев

По данным Федерального статистического ведомства, в 2016 году в Германию прибыли 1,865 млн человек, тогда как покинули страну 1,365 млн человек

Из-за притока беженцев население ФРГ увеличилось в общей сложности на полмиллиона человек. В 2016 году число прибывших в Германию граждан составило 1,865 млн человек, число покинувших страну - 1,365 млн. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство в Висбадене.

При этом итоговый показатель иммигрировавших оказался на 13% ниже, чем в 2015 году, а показатель эмигрировавших - на 37% выше, чем годом ранее. Из 1,865 млн приехавших в Германию иностранные паспорта имелись у 1,719 млн, что на 15% меньше, чем в 2015 году.

Чуть более половины (51%) прибывших в ФРГ иностранцев - граждане государств ЕС, еще 9% - других европейских стран. 24% иностранцев приехали из азиатских стран, 5% - из Африки. Среди покинувших Германию в 2016 году - 1,084 млн иностранцев.





Инфонрафика: Deutsche Welle



Ранее сообщалось, что немецкие власти обеспокоены намерениями Европейского парламента внести изменения в Дублинское соглашение (соглашение о приеме беженцев станами ЕС). Власти ФРГ опасаются, что придется принять гораздо больше беженцев, чем раньше.

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