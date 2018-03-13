Лавров назвал условие сотрудничества РФ с британским следствием

Глава МИД РФ призвал Британию предоставить Москве образцы вещества, которым были отравлены Скрипаль и его дочь

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Великобритания отказала России в доступе ко всем материалам дела об отравлении бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом Лавров сказал журналистам, сообщает РИА Новости.

Запрос Москвы в адрес Великобритании о предоставлении информации по расследованию обусловлен тем, что одна из пострадавших - Юлия Скрипаль - является гражданкой РФ, сказал Лавров.

"На эти абсолютно закономерные, правомерные и вытекающие из Конвенции по запрещению химического оружия требования нами был получен невнятный ответ, который сводится к тому, что в этих законных требованиях нам было отказано", - заявил Лавров.

Также он в очередной раз заявил о невиновности России и отметил, что Москва готова сотрудничать с Великобританией по делу Скрипаля.

Согласно сообщению Русской службы ВВС, Лавров призвал Британию предоставить Москве образцы вещества, которым были отравлены Скрипаль и его дочь. Министр подчеркнул, что только в этом случае Кремль согласиться сотрудничать с британским следствием.

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что "очень вероятно", что Москва несет ответственность за отравление в Британии бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По словам Мэй, они были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

В МИД РФ назвали заявление британского премьера "цирковым шоу в британском парламенте".

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.