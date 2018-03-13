Тиллерсон не знает причины своего увольнения - замгоссекретаря

CNN пишет, что разногласия между Трампом в Тиллерсоном начались после того, как появилась информация о том, что госсекретарь назвал Трампа "идиотом"

Заместитель госсекретаря США Стив Гольдштейн утверждает, что Рекс Тиллерсон не разговаривал с президентом Дональдом Трампом и не знает причин своего увольнения. Об этом сообщает CNN.

Вместе с тем, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сказала журналистам, что Трамп попросил Тиллерсона отступить.

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа заявил изданию, что президент попросил Тиллерсона об отставке в пятницу.

"Трамп решил, что сейчас самое подходящее время для перехода с предстоящими переговорами в Северной Корее и различными торговыми переговорами ", - сказал чиновник.

По данным других источников CNN, Трамп хотел, чтобы Помпео стал госсекретарем уже несколько месяцев, и Белый дом начал планировать это осенью прошлого года.

Издание отмечает, что разногласия между Трампом в Тиллерсоном начались после того, как появилась информация о том, что госсекретарь назвал Трампа "идиотом".

Сегодня Трамп уволил с поста госсекретаря Тиллерсона и вместо него назначил директора ЦРУ Майка Помпео.

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