Дело Скрипаля: МИД РФ вручил ноту протеста британскому послу

В российском министерстве заявили, что действия британских властей "носят откровенно провокационный характер"

Сегодня в МИД РФ вызвали посла Великобритании в Москве Лори Бристоу, где ему вручили ноту протеста "в связи с выдвинутыми британскими властями огульными обвинениями России" в отравлении экс-шпиона из Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

В министерстве заявили, что действия британских властей "носят откровенно провокационный характер".

В МИД подчеркнули, что Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона до тех пор, пока ей не будут предоставлены образцы химического вещества, которым отравили Скрипаля.

"Без этого все заявления Лондона являются бессмысленными. В данной ситуации исходим из того, что инцидент является очередной нечистоплотной попыткой британских властей дискредитировать Россию", - сказано в сообщении на сайте МИД РФ.

Там также отметили, что любые угрозы принятия санкционных мер в отношении РФ не останутся без ответа.

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что "очень вероятно", что Москва несет ответственность за отравление в Британии бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По словам Мэй, они были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

В МИД РФ назвали заявление британского премьера "цирковым шоу в британском парламенте".

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Великобритания отказала России в доступе ко всем материалам дела об отравлении бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери.

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