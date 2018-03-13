Парламент Словакии проголосует о недоверии правительству Фицо

Для выражения недоверия правительству нужны голоса 90 из 150 членов словацкого парламента

19 марта парламент Словакии проголосует по вопросу о вотуме недоверия премьер-министру страны Роберту Фицо из-за убийства журналиста Яна Кучака и его невесты. Такое решение депутаты приняли сегодня, 13 марта, сообщает Радио Свобода.

Как отмечает издание, для выражения недоверия правительству нужны голоса 90 из 150 членов словацкого парламента.

Оппозиционные партии считают, что досрочные выборы необходимы. Это мнение разделяет и часть депутатов из правящей коалиции.

25 февраля 2018 года Яна Кучака и его девушку нашли убитыми в их собственном доме.

Последнее, незавершенное расследование журналиста касалось проникновения итальянских бизнесменов, которых связывают с калабрийской мафией "Ндрангета", в сельскохозяйственную и энергетическую отрасли Словакии.

В феврале 2018-го из-за этого случая в отставку ушел министр культуры Словакии Марек Мадарик.

12 марта о своей отставке заявил министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк.

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