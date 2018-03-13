Комитет Сената США рассмотрит кандидатуру Помпео в апреле

Сегодня президент США Дональд Трамп уволил с поста госсекретаря Рекса Тиллерсона и вместо него назначил директора ЦРУ Майка Помпео

Комитет по иностранным делам Сената США планирует провести слушание по кандидатуре Майка Помпео на должность госсекретаря в апреле. Об этом говорится на сайте комитета.

"Комитет по иностранным делам Сената рассчитывает провести слушание по кандидатуре в апреле", - сказано в сообщении.

Сегодня президент США Дональд Трамп уволил с поста госсекретаря Рекса Тиллерсона и вместо него назначил директора ЦРУ Майка Помпео.

Заместитель госсекретаря США Стив Гольдштейн утверждает, что Тиллерсон не разговаривал с Трампом и не знает причин своего увольнения.

Трамп заявил, что уволил Тиллерсона из-за разногласий с ним по ряду внешнеполитических проблем.

Читайте также: Тема дня. Трамп уволил Тиллерсона: что надо знать

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.