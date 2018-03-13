Комитет Сената США рассмотрит кандидатуру Помпео в апреле
Комитет по иностранным делам Сената США планирует провести слушание по кандидатуре Майка Помпео на должность госсекретаря в апреле. Об этом говорится на сайте комитета.
"Комитет по иностранным делам Сената рассчитывает провести слушание по кандидатуре в апреле", - сказано в сообщении.
Сегодня президент США Дональд Трамп уволил с поста госсекретаря Рекса Тиллерсона и вместо него назначил директора ЦРУ Майка Помпео.
Заместитель госсекретаря США Стив Гольдштейн утверждает, что Тиллерсон не разговаривал с Трампом и не знает причин своего увольнения.
Трамп заявил, что уволил Тиллерсона из-за разногласий с ним по ряду внешнеполитических проблем.
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