Дело Скрипаля: в России угрожают закрытием всех британских СМИ

В Роскомнадзоре заявили, что примут зеркальные меры в отношении британских СМИ в случае, если Лондон лишит лицензии телеканал RT

В случае прекращения работы в Великобритании российского телеканала Russia Today Кремль примет решение о запрете деятельности в РФ всех британских СМИ. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Интерфакс.

"Ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они закроют Russia Today", - сказала Захарова.

В Роскомнадзоре заявили, что примут зеркальные меры в отношении британских СМИ в случае, если Лондон лишит лицензии телеканал RT.

Захарова также призвала Великобританию не говорить на языке ультиматумов с ядерной державой.

"Ни один человек не может выйти в парламенте своей страны и сказать: "Я даю России 24 часа". Это что за разговор вообще в принципе?" - сказала она.

Ранее британское издание The Times сообщило, что подконтрольный Кремлю телеканал Russia Today предупредили о том, что у него могут отозвать лицензию в Великобритании из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что "очень вероятно", что Москва несет ответственность за отравление в Британии бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По словам Мэй, они были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. Премьер дала России времени до сегодняшнего дня, чтобы предоставить свои пояснения.

В МИД РФ подчеркнули, что Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона до тех пор, пока ей не будут предоставлены образцы химического вещества, которым отравили Скрипаля.

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