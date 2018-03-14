И.о. заместителя госсекретаря США назначили Хезерт Нойерт

Нойерт с апреля 2017 года была официальным представителем Государственного департамента

Предствитель Государственного департамента США Хезерт Нойерт назначена исполняющей обязанности заместителя госсекретаря по публичной дипломатии. Об этом сообщается на сайте Белого дома.



Ранее Белый дом уволил одного из главных советников экс-госсекретаря США Тиллерсона Стива Гольдштейна после комментария о его отставке.



13 марта Трамп уволил с поста госсекретаря Тиллерсона - из-за разногласий с ним по ряду внешнеполитических проблем. Вместо него назначил директора ЦРУ Майка Помпео.

Читайте также: Тема дня. Трамп уволил Тиллерсона: что надо знать



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



