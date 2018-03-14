Экс-президента Южной Кореи допросили по делу о коррупции

Прокуратура Южной Кореи подозревает экс-президента Ли Мен Бака в получении взяток на сумму более 10 миллионов долларов

Бывший президент Южной Кореи Ли Мен Бак был в среду, 14 марта, допрошен прокуратурой по делу о коррупции и злоупотреблениях властью. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По информации агентства Yonhap, его подозревают в получении взяток на общую сумму в 11 миллиардов вон (более 10 миллионов долларов, - ред.). Обвинение утверждает, что экс-президент получал взятки от Службы национальной разведки, а также ряда коммерческих структур, включая корпорацию Samsung, крупной банковской группы и других.

Помимо этого, Ли Мен Бак является фигурантом дела о нелегальном фонде, созданном через компанию, занимавшуюся производством автозапчастей.

"Обвинение полагает, что Ли Мен Бак фактически владел фондом, который собрал около 30 миллиардов вонов. Номинально фонд принадлежал старшему брату экс-президента", - отмечается в сообщении.

"Я в подавленных чувствах", - заявил 77-летний Ли Мен Бак.

Он отметил, что "глубоко сожалеет", что вызвал обеспокоенность общественности в то время, как южнокорейская экономика "борется с трудностями", а на карту поставлена "региональная безопасность".

Ли Мен Бак заметил, что может много сказать как бывший президент страны, но он решил "не сотрясать воздух". Он также отверг все обвинения, заявив о политическом возмездии нынешнего президента Мун Чжэ Ина.

Он был президентом Южной Кореи с 2008 по 2013 годы. Ли Мен Бак стал пятым лидером в истории страны, который подвергся уголовному преследованию.

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