Трамп хочет обложить китайские товары многомиллиардными пошлинами

Общая величина пошлин на китайские товары достигнет $60 млрд, новые ограничения могут быть введены в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп планирует ввести пошлины на импорт китайских товаров, который составляет около 60 миллиардов долларов. Об этом сообщают источники Reuters.

Источники агентства сообщают, что пошлины будут введены в отношении технологического и телекоммуникационного секторов экономики Китая.

Новые тарифы связаны с расследованием предполагаемого хищения американской интеллектуальной собственности в Китае, которое началось в августе по указу Трампа.

По предварительной информации, новые ограничения могут быть введены в ближайшее время. Пошлинами будет облагаться потребительская электроника.

В списке может оказаться больше 100 наименований.

Ранее о готовящихся мерах сообщило издание Politico со ссылкой на представителей правительства.

По этим данным, пошлины могут быть введены в начале следующей недели. Поводом для них является спор о нарушении китайской стороной интеллектуальной собственности.

1 декабря 2017 года США официально сообщили Всемирной торговой организации (ВТО), что выступают против предоставления Китаю статуса страны с рыночной экономикой.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.