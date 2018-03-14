На западе Афганистана боевики атаковали КПП: погибли 10 военных

Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение

В западном Афганистане боевики атаковали контрольно-пропускной пункт, убив не менее 10 представителей сил безопасности. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По предварительным данным, четверо убитых из разведывательной службы, а шестеро - из полиции.

Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Но в последнее время наблюдается активность талибов. На прошлой неделе во время серии нападений Талибана в провинции Фарах погибли по меньшей мере 38 силовиков.

В последние годы талибы захватили ряд районов по всей стране, расширяя свои владения после того, как США и силы НАТО официально завершили свою боевую миссию в конце 2014 года.

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