На западе Афганистана боевики атаковали КПП: погибли 10 военных
В западном Афганистане боевики атаковали контрольно-пропускной пункт, убив не менее 10 представителей сил безопасности. Об этом сообщает агентство Associated Press.
По предварительным данным, четверо убитых из разведывательной службы, а шестеро - из полиции.
Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.
Но в последнее время наблюдается активность талибов. На прошлой неделе во время серии нападений Талибана в провинции Фарах погибли по меньшей мере 38 силовиков.
В последние годы талибы захватили ряд районов по всей стране, расширяя свои владения после того, как США и силы НАТО официально завершили свою боевую миссию в конце 2014 года.
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