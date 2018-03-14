"РФ не приемлет языка ультиматума": Песков об отравлении Скрипаля

У Путина открещиваются от причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля

Москва не имеет никакого отношения к отравлению экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля, но остается открытой для взаимодействия в расследовании данного происшествия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские РИА Новости.

"Позиция Москвы хорошо известна, позиция Москвы была доведена по дипломатическим каналам до Лондона, она заключается в том, что Москва не имеет никакого отношения к происшествию, которое имело место в Великобритании. Москва не приемлет абсолютно голословных и неподкрепленных какими-либо доказательствами обвинений в свой адрес и не приемлет также языка ультиматума", - сказал Песков.

Он добавил, что РФ остается открытой для взаимодействия в расследовании этого происшествия.

"Но, к сожалению, не встречает взаимности со стороны британцев в этой своей готовности", - добавил Песков.

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5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что "очень вероятно", что Москва несет ответственность за отравление в Британии бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По словам Мэй, они были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. Премьер дала России времени до сегодняшнего дня, чтобы предоставить свои пояснения.

В МИД РФ подчеркнули, что Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона до тех пор, пока ей не будут предоставлены образцы химического вещества, которым отравили Скрипаля.

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