"РФ не приемлет языка ультиматума": Песков об отравлении Скрипаля
Москва не имеет никакого отношения к отравлению экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля, но остается открытой для взаимодействия в расследовании данного происшествия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские РИА Новости.
"Позиция Москвы хорошо известна, позиция Москвы была доведена по дипломатическим каналам до Лондона, она заключается в том, что Москва не имеет никакого отношения к происшествию, которое имело место в Великобритании. Москва не приемлет абсолютно голословных и неподкрепленных какими-либо доказательствами обвинений в свой адрес и не приемлет также языка ультиматума", - сказал Песков.
Он добавил, что РФ остается открытой для взаимодействия в расследовании этого происшествия.
"Но, к сожалению, не встречает взаимности со стороны британцев в этой своей готовности", - добавил Песков.
Читайте также: РФ грозит солидарный ответ Запада за дело Скрипаля - депутат ФРГ
5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.
Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что "очень вероятно", что Москва несет ответственность за отравление в Британии бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По словам Мэй, они были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. Премьер дала России времени до сегодняшнего дня, чтобы предоставить свои пояснения.
В МИД РФ подчеркнули, что Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона до тех пор, пока ей не будут предоставлены образцы химического вещества, которым отравили Скрипаля.
Читайте также: Меркель об отравлении Скрипаля: Россия должна ответить Британии
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
12:32
-
12:13
-
11:44
-
11:48
-
11:27
Новости партнеров
- 65708
- 58066
- 45080
- 27994
- 27231