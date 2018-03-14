В Москве из пункта обмена валюты похитили $1 млн
В Москве у клиента одного из пункта обмена валюты похитили один миллион долларов. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.
"Мужчина планировал поменять доллары на рубли", - отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, операционист, получив сумку с деньгами, закрыл окно кассы якобы для подсчета переданных купюр и покинул помещение через запасной выход.
Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в мошенничестве.
По данному факту открыто уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.
"Установлено, что фигуранты, не имея разрешительных документов и лицензии на осуществление банковской деятельности, арендовали помещение, где ранее функционировала операционная касса. Соучастники злоумышленников порекомендовали потерпевшему данный пункт обмена валют как имеющий наиболее выгодный курс", - сказала Волк.
В отношении задержанных - 46-летнего и 43-летнего жителей Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
27 ноября 2017 года неизвестные похитили из банка Европейский стандарт на улице Солянка в Москве $5 млн.
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