НАТО призвало РФ ответить на вопросы Британии по делу Скрипаля

Союзники НАТО считают, что нападение на бывшего российского разведчика в Британии является явным нарушением международных норм и соглашений

НАТО выразило солидарность с Великобританией в деле об отравлении российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и призвало Россию ответить на вопросы Великобритании, включая полное раскрытие программы производства нервно-паралитического вещества, которое использовалось в покушении на бывшего разведчика РФ. Заявление НАТО опубликовано на сайте альянса.

В НАТО отметили, что Соединенное Королевство подтвердило использование вещества военного назначения, разработанного Россией, и проинформировало союзников о том, что с большой вероятностью Россия несет ответственность за этот инцидент.

Великобритания также подтвердила, что это было неизбирательным и безответственным нападением на Соединенное Королевство, в результате чего жизнь невинных гражданских лиц подвергалась риску.

"Союзники выразили глубокую озабоченность в связи с первым наступательным использованием нервно-паралитического вещества на территории альянса с момента основания НАТО. Союзники выразили солидарность с Великобританией, предложили поддержку в проведении расследования и призвали Россию ответить на вопросы Великобритании, включая полное раскрытие для Организации по запрещению химического оружия программы "Новичок". Союзники согласились с тем, что нападение было явным нарушением международных норм и соглашений", - сказано в заявлении НАТО.

Там напомнили, что, согласно Конвенции о химическом оружии, вступившей в силу в 1997 году, запрещается разработка, распространение и использование химического оружия.

"НАТО рассматривает любое использование химического оружия как угрозу международному миру и безопасности", - резюмировали в альянсе.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что "очень вероятно", что Москва несет ответственность за отравление в Британии бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По словам Мэй, они были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. Премьер дала России времени до сегодняшнего дня, чтобы предоставить свои пояснения.

В МИД РФ подчеркнули, что Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона до тех пор, пока ей не будут предоставлены образцы химического вещества, которым отравили Скрипаля.

Сегодня, 14 марта Великобритания инициирует срочное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения дела Скрипаля.

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