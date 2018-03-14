Отравление Скрипаля: Туск заявил об ответственности России

По мнению председателя Европейского совета, Россия несет ответственность за нападение на бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию

Россия несет ответственность за нападение на бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, считает председатель Европейского совета Дональд Туск. Об этом он написал в Twitter.

"Я полностью солидарен с премьер-министром (Великобритании, - ред.) Терезой Мэй в отношении жестокого нападения, на которое с большой долей вероятности вдохновила Москва", - заявил Туск.

Ранее сегодня сообщалось, что глава Евросовета выразил готовность обсудить тему отравления Скрипаля на саммите ЕС, который состоится на следующей неделе. При этом Туск не уточнил, какие меры может принять Евросоюз в отношении России после нападения на бывшего разведчика.

Тереза Мэй заявила, что "очень вероятно", что Москва несет ответственность за отравление Скрипаля и его дочери, так как они были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ.

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5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

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