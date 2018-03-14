Британцев предупредили об угрозе антибританских настроений в РФ

Граждан Британии, путешествующих в РФ, призвали не участвовать в массовых акциях и воздерживаться от публичных обсуждений политики России

МИД Великобритании пересмотрел свои рекомендации по поездкам в Россию, призвав британцев "оставаться бдительными, избегать любых протестов или демонстраций" и "избегать публичного обсуждения политических событий". Об этом сообщается на сайте министерства.

В сообщении говорится об усилившейся политической напряженности между Великобританией и Россией.

"Вы должны знать о возможности антибританских настроений или преследований в это время; вам рекомендуется проявлять бдительность, избегать любых протестов или демонстраций и не публиковать публичные комментарии о политических событиях", - говорится в сообщении.

В МИД призвали британцев внимательно следить за политикой безопасности и следовать указанным рекомендациям.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что "очень вероятно", что Москва несет ответственность за отравление в Британии бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По словам Мэй, они были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. Премьер дала России сутки, чтобы предоставить свои пояснения.

В МИД РФ подчеркнули, что Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона до тех пор, пока ей не будут предоставлены образцы химического вещества, которым отравили Скрипаля.

Сегодня, 14 марта Великобритания инициирует срочное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения дела Скрипаля.

НАТО выразило солидарность с Великобританией в деле об отравлении российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и призвало Россию ответить на вопросы Великобритании, включая полное раскрытие программы производства нервно-паралитического вещества, которое использовалось в покушении на бывшего разведчика РФ.

Тереза Мэй, выступая сегодня в парламенте, назвала отравление Скрипаля "незаконным применением силы российским государством против Соединенного Королевства" и перечислила ряд мер, которые предпримет британское правительство в ответ на этот инцидент, в числе которых - высылка 23 российских дипломатов.

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