Кремль пригрозил Британии ответными мерами

В МИД РФ заявили, что считают категорически неприемлемой высылку 23 российских дипломатов из Британии, назвав это "серьезным обострением отношений"

В МИД РФ назвали сегодняшнее заявление британского премьера Терезы Мэй об ответственности России за отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери "беспрецедентно грубой провокацией" и пригрозили ответными мерами. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"Заявление премьер-министра Великобритании Т.Мэй в парламенте 14 марта о мерах "наказания" России под фальшивым предлогом о якобы причастности к отравлению С.Скрипаля и его дочери расцениваем как беспрецедентно грубую провокацию, подрывающую основы нормального межгосударственного диалога между нашими странами", - сказано в сообщении.

В МИД заявили, что считают категорически неприемлемой высылку 23 российских дипломатов из Британии, назвав это "серьезным обострением отношений".

В российском ведомстве убеждены, что британские власти развязывают "огульную антироссийскую кампанию".

"Разумеется, наши ответные меры не заставят себя ждать", - говорится в сообщении МИД РФ.

2 марта Мэй заявила, что "очень вероятно", что Москва несет ответственность за отравление в Британии бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По словам Мэй, они были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. Премьер дала России сутки, чтобы предоставить свои пояснения.

В МИД РФ подчеркнули, что Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона до тех пор, пока ей не будут предоставлены образцы химического вещества, которым отравили Скрипаля.

Сегодня, 14 марта Великобритания инициирует срочное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения дела Скрипаля.

НАТО выразило солидарность с Великобританией в деле об отравлении российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и призвало Россию ответить на вопросы Великобритании, включая полное раскрытие программы производства нервно-паралитического вещества, которое использовалось в покушении на бывшего разведчика РФ.

Тереза Мэй, выступая сегодня в парламенте, назвала отравление Скрипаля "незаконным применением силы российским государством против Соединенного Королевства" и перечислила ряд мер, которые предпримет британское правительство в ответ на этот инцидент, в числе которых - высылка 23 российских дипломатов.

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