Новый глава МИД Германии разочарован реакцией РФ на дело Скрипаля

По словам Хайко Маса, Германия "серьезно относится" к позиции британского правительства и сохранит тесный контакт с Лондоном

Новый министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас выразил разочарование реакцией России на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в частности нежеланием Москвы содействовать расследованию этого преступления. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Германия "серьезно относится" к позиции британского правительства и сохранит тесный контакт с Лондоном, заявил Мас вскоре после своего вступления в должность главы германского МИДа в среду, 14 марта.

По его словам, России следует быть готовой к прозрачности и к сотрудничеству в расследовании отравления Скрипаля. В свою очередь Европе необходимы "конструктивные каналы" диалога с Россией, по возможности на самых разных уровнях и с полагающейся серьезностью обеих сторон, подчеркнул министр.

Он также пообещал, что, как и его предшественник Зигмар Габриэль, продолжит добиваться урегулирования конфликта на востоке Украины.

"Именно по этой причине не следует "мириться с российской аннексией Крыма, которая является нарушением международного права, и продолжающейся агрессией РФ против Украины", - пояснил Хайко Мас.

Он добавил, что Берлин продолжит настаивать на полном выполнении заключенных в Минске договоренностей о прекращении огня в Донбассе.

Сегодня, 14 марта Великобритания инициирует срочное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения дела Скрипаля.

Тереза Мэй, выступая сегодня в парламенте, назвала отравление Скрипаля "незаконным применением силы российским государством против Соединенного Королевства" и перечислила ряд мер, которые предпримет британское правительство в ответ на этот инцидент, в числе которых - высылка 23 российских дипломатов.

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