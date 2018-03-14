Премьер-министр Словакии заявил о готовности уйти в отставку

Роберт Фицо заявил, что готов представить кандидата на должность премьер-министра от своей партии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что готов уйти в отставку, если президент согласится с тем, что нынешняя коалиция не может продолжать свою работу без досрочных выборов. Об этом сообщает ВВС.

Фицо заявил, что готов представить кандидата на должность премьер-министра от своей партии.

Это происходит на фоне политического скандала, вызванного убийством журналиста Яна Кучака.

25 февраля 2018 года Кучака и его девушку нашли убитыми в их собственном доме.

Последнее, незавершенное расследование журналиста касалось проникновения итальянских бизнесменов, которых связывают с калабрийской мафией "Ндрангета", в сельскохозяйственную и энергетическую отрасли Словакии.

В феврале 2018-го из-за этого случая в отставку ушел министр культуры Словакии Марек Мадарик.

12 марта о своей отставке заявил министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк.

19 марта парламент Словакии проголосует по вопросу о вотуме недоверия премьер-министру Роберту Фицо.

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