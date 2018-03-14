США в Совбезе ООН обвинили Россию в отравлении Скрипаля

Представитель США заявила, что РФ несет ответственность за отравление Скрипаля и его дочери. Россия отрицает и считает все обвинения "неприемлимыми"

США убеждены, что Россия несет ответственность за атаку на двоих человек в Соединенном Королевстве, с использованием нервно-паралитического вещества. Об этом на экстренном заседании Совета безопасности ООН заявила постоянный представитель США Никки Хейли.



В ходе выступления она также напомнила, что "Россия пять раз пользовалась своим положением в Совбезе, чтобы защитить от наказания сирийского президента Башара Асада, который применял химическое оружие против собственных граждан".



Россия все обвинения отвергает, кроме того "не понимает, почему представители Соединенного Королевства тянут этот вопрос в СБ (Совет безопасности - ред.)". Как заявил представитель РФ Василий Небензя на заседании, Британия подняла этот вопрос не в суде ООН, потому что "настоящих экспертов доводы британцев не убедят".

"Российская Федерация считает неприемлемыми изложенные обвинения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на имя генсека ООН", - сказал он. По его словам, Россия "ни с кем языком ультиматумов не разговаривает и с собой разговаривать в таком тоне не позволит".



Он также заявил, что Россия якобы направила запрос о совместном расследовании, но получила отказ.

Представитель Великобритании Джонатан Аллен на заседании заявил, что России предлагали дать объяснения относительно отравления Скрипаля, но она отказалась это сделать. Поэтому Британия сделала вывод, что российское государство замешано и приняла соответствующие меры в ответ.

4 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

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