В Пакистане около полицейской базы произошел взрыв: 9 погибших

Правоохранители предварительно расценивают атаку как теракт

В Пакистане в провинции Пенджаб произошел взрыв около полицейского участка. Погибли девять человек, около 20 ранены, сообщает Pakistan Today.



Среди погибших пятеро полицейских. У некоторых раненых критическое состояние.



Взрыв произошел около базы полиции во время пересменки. Повреждены десятки машин, которые стояли рядом.



Правоохранители предварительно сообщают, что атака могла быть терактом.

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