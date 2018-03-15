В Пакистане около полицейской базы произошел взрыв: 9 погибших
15.03.2018 01:59
Правоохранители предварительно расценивают атаку как теракт
Фото: pakistantoday.com.pk
В Пакистане в провинции Пенджаб произошел взрыв около полицейского участка. Погибли девять человек, около 20 ранены, сообщает Pakistan Today.
Среди погибших пятеро полицейских. У некоторых раненых критическое состояние.
Взрыв произошел около базы полиции во время пересменки. Повреждены десятки машин, которые стояли рядом.
Правоохранители предварительно сообщают, что атака могла быть терактом.
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