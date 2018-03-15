USD:  25.85  26.23   EUR:  31.92  32.55  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В Пакистане около полицейской базы произошел взрыв: 9 погибших

15.03.2018 01:59
Правоохранители предварительно расценивают атаку как теракт
В Пакистане около полицейской базы произошел взрыв: 9 погибших
Фото: pakistantoday.com.pk

В Пакистане в провинции Пенджаб произошел взрыв около полицейского участка. Погибли девять человек, около 20 ранены, сообщает Pakistan Today.

Среди погибших пятеро полицейских. У некоторых раненых критическое состояние. 

Взрыв произошел около базы полиции во время пересменки. Повреждены десятки машин, которые стояли рядом. 

Правоохранители предварительно сообщают, что атака могла быть терактом. 

Читайте также: В Пакистане автомобиль подорвался на взрывчатке: погибла семья

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- будь в курсе событий. Подписывайся на наш Telegram

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 