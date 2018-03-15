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Канада об отравлении Скрипаля: РФ нарушила мировой порядок

15.03.2018 05:50
Глава МИД Канады сказала, что Россия нарушает правила мирового порядка
Канада об отравлении Скрипаля: РФ нарушила мировой порядок
Христя Фрилянд (фото - Getty Images)

Канада осудила отравление в Великобритании экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери и считает это нарушением мирового порядка. Об этом сказала министр иностранных дел Христя Фрилянд, передает Укринформ.

"Вероятная причастность России к этому нападению является серьезным нарушением основанного на правилах мирового порядка. Канада предлагает Объединенному королевству свою полную поддержку и призывает все государства в полной мере сотрудничать с британскими следователями", - сказала Фрилянд. 

4 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

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