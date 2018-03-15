Канада об отравлении Скрипаля: РФ нарушила мировой порядок
Канада осудила отравление в Великобритании экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери и считает это нарушением мирового порядка. Об этом сказала министр иностранных дел Христя Фрилянд, передает Укринформ.
"Вероятная причастность России к этому нападению является серьезным нарушением основанного на правилах мирового порядка. Канада предлагает Объединенному королевству свою полную поддержку и призывает все государства в полной мере сотрудничать с британскими следователями", - сказала Фрилянд.
4 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Вместе с ним пострадала его дочь Юлия.
Читайте также: "Вам здесь не рады". Британия объявила дипломатическую войну РФ
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
18:35
-
вчера
18:19
-
вчера
17:19
-
вчера
16:40
-
вчера
16:06