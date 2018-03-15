Канада об отравлении Скрипаля: РФ нарушила мировой порядок

Глава МИД Канады сказала, что Россия нарушает правила мирового порядка

Канада осудила отравление в Великобритании экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери и считает это нарушением мирового порядка. Об этом сказала министр иностранных дел Христя Фрилянд, передает Укринформ.



"Вероятная причастность России к этому нападению является серьезным нарушением основанного на правилах мирового порядка. Канада предлагает Объединенному королевству свою полную поддержку и призывает все государства в полной мере сотрудничать с британскими следователями", - сказала Фрилянд.

4 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Читайте также: "Вам здесь не рады". Британия объявила дипломатическую войну РФ

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.