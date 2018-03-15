Манафорту грозит более 300 лет лишения свободы
Экс-помощнику президента США Трампа Полу Манафорту грозит больше 300 лет тюрьмы. Об этом сообщает CNN.
По словам судьи окружного суда Вирджинии, учитывая все обвинения против Манафорта и их характер, остаток жизни политик может провести в тюрьме. При этом судья обеспокоен, не попытается ли Манафорт избежать суда, использовав свои связи.
В сумме по всем обвинениям Манафорту грозит 305 лет лишения свободы. Суд будет в Вашингтоне 17 сентября 2018 года.
9 марта Манафорт не признал себя виновным во время заседания суда по уголовным обвинениям в расследовании предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года.
Манафорт ранее работал в Украине политтехнологом и советником Януковича. Журналист Фрэнк Фоер, который опубликовал расследование в The Atlantic о Манафорте, утверждает, что заместитель председателя фракции Оппозиционный блок и соратник Януковича Сергей Левочкин просил деньги у украинских олигархов на нужды американца. У Левочкина эту информацию отрицают.
В США Манафорта обвиняют по 12 пунктам, основные из которых: заговор против США (вероятно, речь идет о связях с россиянами во время американских выборов); работа в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации; отмывание денег (переводы на заграничные счета, в том числе, на Кипре и Сейшелах), уклонение от уплаты налогов.
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