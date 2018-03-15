В Сенегале упал военный вертолет: 13 человек пропали без вести

Семерых спасатели нашли, у них ранения и всех госпитализировали; судьба 13 человек пока неизвестна

В Сенегале военный вертолет с 20 людьми на борту потерпел крушение на юге страны. Об этом сообщает 112 со ссылкой на eNCA.



На борту были 16 пассажиров и четверо членов экипажа. Семеро ранены, 13 пропали без вести.



Полковник сенегальских Вооруженных сил Абду Ндиая сообщил, что вертолет упал в мангровых лесах на территории округа Тамбакунда.



Причина крушения неизвестна.

14 марта также разбился у берегов Флориды истребитель F/A-18 Военно-морских сил США.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.