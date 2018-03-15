В Сенегале упал военный вертолет: 13 человек пропали без вести
15.03.2018 06:47
Семерых спасатели нашли, у них ранения и всех госпитализировали; судьба 13 человек пока неизвестна
Фото: eNCA
В Сенегале военный вертолет с 20 людьми на борту потерпел крушение на юге страны. Об этом сообщает 112 со ссылкой на eNCA.
На борту были 16 пассажиров и четверо членов экипажа. Семеро ранены, 13 пропали без вести.
Полковник сенегальских Вооруженных сил Абду Ндиая сообщил, что вертолет упал в мангровых лесах на территории округа Тамбакунда.
Причина крушения неизвестна.
14 марта также разбился у берегов Флориды истребитель F/A-18 Военно-морских сил США.
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