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В Сенегале упал военный вертолет: 13 человек пропали без вести

15.03.2018 06:47
Семерых спасатели нашли, у них ранения и всех госпитализировали; судьба 13 человек пока неизвестна
В Сенегале упал военный вертолет: 13 человек пропали без вести
Фото: eNCA

В Сенегале военный вертолет с 20 людьми на борту потерпел крушение на юге страны. Об этом сообщает 112 со ссылкой на  eNCA.

На борту были 16 пассажиров и четверо членов экипажа. Семеро ранены, 13 пропали без вести. 

Полковник сенегальских Вооруженных сил Абду Ндиая сообщил, что вертолет упал в мангровых лесах на территории округа Тамбакунда.

Причина крушения неизвестна. 

14 марта также разбился у берегов Флориды истребитель F/A-18 Военно-морских сил США.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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