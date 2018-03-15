Защита Манафорта просит суд снять с него часть обвинений

Адвокаты считают, что спецпрокурор США по России Роберт Мюллер превысил свои полномочия

Адвокаты экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта ходатайствуют об исключении из дела обвинений в лоббировании интересов Виктора Януковича и отмывании денег. Об этом сообщает агентство Deutsche Welle.

По версии защиты, спецпрокурор США по России Роберт Мюллер превысил свои полномочия. Адвокаты обвиняемого настаивают, что Мюллер, который был назначен для выявления возможных контактов команды Трампа с Россией, не должен был вести расследование против их подзащитного, так как обвинения в адрес Манафорта в лоббировании интересов Януковича касаются периода до избирательной кампании 2016 года.



Защита экс-главы предвыборного штаба Трампа оспаривает также обвинения в отмывании денег через офшоры. Эти средства были легальными доходами от его услуг как консультанта за рубежом, утверждают адвокаты.

15 марта 2018 года сообщалось, что Манафорту грозит больше 300 лет тюрьмы.

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