Трамп назначит новым экономическим советником телеведущего

Президент США предложил должность Ларри Кадлоу

Президент США Дональд Трамп назначил директором Национального экономического совета известного американского телеведущего и аналитика Ларри Кадлоу. Об этом сообщает издание Time.

По словам Кадлоу, Трамп предложил ему должность во вторник в ходе телефонного разговора, и он согласился.

За день до этого Трамп намекнул на кандидатуру Кадлоу: "Наши мнения не во всем сходятся, но, я считаю, что это даже хорошо".

Кадлоу - ведущий различных шоу на BBC и CNBC, в частности экономическую программу Kudlow Report. Он ведет свой блог об экономике и деньгах, а также пишет для таких изданий, как Wall Street Journal и Washington Times.

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