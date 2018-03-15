"Путин сделал первую большую ошибку": эксперт о деле Скрипаля

Эксперт британской армии по химоружию подчеркнул, что российский город Шиханы - это единственное место, где разрабатывался и производился "Новичок"

Нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, разработали и изготовили в Шиханах, городе в центральной части РФ, где находится военное научно-исследовательское учреждение. Об этом заявил эксперт британской армии по химоружию Хэмиш де Бреттон-Гордон, сообщает The Guardian.

Он утверждает, что Шиханы - это единственное место, где разрабатывался и производился "Новичок", и его невозможно было найти в других местах бывшего Советского Союза, таких, как Украина и Узбекистан.

"Его больше нет нигде", - подчеркнул эксперт британской армии по химоружию.

По его словам, информация о разработке "Новичка" именно Шиханах есть в докладе, который был представлен несколько лет назад Россией Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО, - ред.).

Правительство Великобритании уже обратилось к ОЗХО с просьбой расследовать использование "Новичка" в попытке убийства бывшего российского шпиона.

"Организация по запрещению химического оружия должна как можно скорее добраться до Солсбери для независимого расследования, а затем отправиться в Россию, чтобы посетить город (Шиханы, - ред.). Если ей (России, - ред.) нечего скрывать, зачем им запрещать это? Это было бы признанием вины. Я думаю, что Путин сделал свою первую большую ошибку за долгое время", - сказал Бреттон-Гордон.

Разработчик нервно-паралитического вещества "Новичок" Вил Мирзаянов рассказал, что формула вещества была засекречена, поэтому только РФ могла использовать ее.

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.

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