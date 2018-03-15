Болгария подписала соглашение с РФ на ремонт истребителей

Украинская компания "Укринмаш" подавала жалобу, но антимонопольная комиссия Болгарии ее отклонила

Болгария выбрала российскую авиастроительную корпорацию МиГ (РСК МиГ) для капитального ремонта и поддержания своих 15 истребителей МиГ-29 советского производства до 2022 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

Болгария хоть и является членом Европейского Союза и НАТО, но считает МиГ единственной компанией, способной обеспечить надежную поддержку своих МиГ-29, которые были поставлены еще во времена Советского Союза, когда Болгария была страной Варшавского договора.

София не приглашала других участников к соглашению. В Болгарии заявили о необходимости продолжать эксплуатировать советские самолеты после объявления планов купить восемь новых истребителей в одной из стран-членов НАТО.

Минобороны Болгарии планировало подписать соглашение с МиГ еще в декабре 2017 года, но отложило заключение сделки из-за обращения украинского экспортера вооружений "Укринмаш". Болгарская антимонопольная комиссия позже отклонила жалобу Украины, и 6 марта специальная комиссия Министерства обороны страны одобрила предложение РСК МиГ.

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