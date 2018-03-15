Крушение военного самолета в США: два пилота погибли
15.03.2018 10:12
Экипаж самолета катапультировался, пилотов доставили в больницу, где они вскоре скончались
Фото: скриншот
Два летчика военно-морских сил США погибли в результате крушения самолета-истребителя FA-18 в штате Флорида, США. Об этом сообщила пресс-служба ВМС США в Twitter.
"С грустью сообщаем, что оба авиатора скончались. Молимся за их семьи", - говорится в сообщении.
Экипаж самолета катапультировался, пилотов доставили в больницу, где они вскоре умерли.
Истребитель F/A-18 потерпел крушение 15 марта в районе островов Ки-Уэст. Причина аварии выясняется.
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