Премьер Словении объявил об отставке за три месяца до выборов

Мирослав Церар заявил, что покидает пост главы правительства после фактического блокирования судом проекта строительства железной дороги в стране

Премьер-министр Словении Мирослав Церар подал в отставку за несколько месяцев до парламентских выборов в стране. Об этом сообщает Reuters.

Церар пояснил, что покидает пост после аннулирования Верховным судом Словении результатов прошлогоднего референдума, который одобрил проект строительства железной дороги стоимостью €1 млрд - крупнейшую инвестиционную программу словенского правительства.

"Проект (железной дороги) подвергся новому удару от тех, кто хочет остановить позитивное развитие Словении. Я не хочу быть частью таких историй", - заявил премьер на пресс-конференции.

Также Церар отметил, что "партнеры по коалиции давно пытаются подорвать проекты", но не уточнил, о каких партиях идет речь. В правительственную коалицию Словении, пришедшую к власти в сентябре 2014 года, входят Партия современного центра Церара, Социал-демократы и Демократическая партия пенсионеров.

Премьер также сообщил, что будет исполнять обязанности главы правительства до момента формирования нового кабинета министров.

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Церар объявил о своем решении менее чем за три месяца до всеобщих выборов в Словении, которые запланированы на июнь 2018 года. Пока неясно, станет ли его отставка причиной внеочередных выборов.

В ноябре 2017 года во втором туре выборов президента Словении победил Борут Пахор, занимающий пост главы этого балканского государства с декабря 2012-го.

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