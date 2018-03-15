Разработчик "Новичка" о деле Скрипаля: Демонстративная расправа

Разработчик нервно-паралитического химического агента "Новичок" считает, что в Москве были уверены - следы этого вещества никто не обнаружит

Один из основных разработчиков нервно-паралитического вещества "Новичок" Вил Мирзаянов назвал отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля "демонстративной расправой". Об этом он сказал в интервью Голос Америки.

"Это действительно демонстративная расправа, но, на мой взгляд, в Москве были уверены, что следы вещества никто не обнаружит. Этого "препарата" официально не существует, он не упоминается ни в одном из списков Организации по запрещению химического оружия. Почти 30 лет никто не занимался его разработкой. Для меня, очевидно, что в Москве рассчитывали на то, что их никто не поймает", - подчеркнул Мирзаянов.

Отвечая на вопрос, что созданный препарат мог оказаться в республиках бывшего СССР, химик сказал: "Это пустая болтовня. Советский Союз развалился 27 лет назад, и если где-то в республиках и был чистый "Новичок", он уже давно разложился, и не годится в качестве оружия".

По его словам, "Новичок" отличается от всех без исключения нервно-паралитических газов тем, что в его основе находится связь фосфора и азота. "Все остальные отравляющие вещества такой связи не имеют, так что "Новичок" представляет собой принципиально новый класс соединений", - добавил он.

Мирзаянов подчеркнул, что для перевоза вещества через границы ФСБ могла применить "изощренный способ".

"Нужны (для перевоза, - ред.) две стеклянные ампулы, какой-либо агент для создания высокого давления, например - легкий летучий бензин. Ампулы перед применением нужно разбить, а смешавшиеся вещества дадут нужную смесь. Затем, в качестве аэрозоля, ее можно распылить. Но это очень грубый вариант, и я уверен, что в ФСБ могли придумать более изощренный способ", - объяснил он.

Мирзаянов ранее рассказал, что формула вещества была засекречена, поэтому только РФ могла использовать ее.

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.

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