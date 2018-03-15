Россия ответила Британии: Кремль вышлет британских дипломатов

Ответные меры Москвы находятся сейчас в стадии разработки, их примут в ближайшее время, заявила официальный представитель МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона. Об этом сообщают российские РИА Новости.



Отвечая на вопрос о сроках, Лавров сказал: "Скоро".

Сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия надеялась начать диалог с Лондоном по "делу Скрипаля", однако на все запросы получила "ничего не значащие отписки".

Она отметила, что ответные меры Москвы находятся сейчас в стадии разработки, их примут в ближайшее время.

При этом Захарова назвала действия Лондона "информационно-политическим шоу", а обвинения в адрес России - "абсолютно сумасшедшими".

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14 марта 2018 года сообщалось, что Британия высылает 23 российских дипломатов из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери.

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что "очень вероятно", что Москва несет ответственность за отравление в Британии бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По словам Мэй, они были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. Премьер дала России времени до сегодняшнего дня, чтобы предоставить свои пояснения.

В МИД РФ подчеркнули, что Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона до тех пор, пока ей не будут предоставлены образцы химического вещества, которым отравили Скрипаля.

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