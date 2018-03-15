Министр обороны ФРГ: РФ должна расследовать отравление Скрипаля
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия должна принять участие в расследовании отравления экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает Deutsche Welle.
"Россия может внести свой вклад, и это то, что от нее требуется", - сказала cегодня министр обороны Германии в интервью телеканалу ZDF.
Само отравление министр назвала "первым случаем применения смертельного химического оружия на европейском континенте с окончания Второй мировой войны".
"То, что произошло в Великобритании, является основанием для самого серьезного беспокойства. Мы не можем просто вернуться к обычной повестке дня", - подчеркнула фон дер Ляйен.
5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.
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Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что "очень вероятно", что Москва несет ответственность за отравление в Британии бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По словам Мэй, они были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. Премьер дала России времени до сегодняшнего дня, чтобы предоставить свои пояснения.
В МИД РФ подчеркнули, что Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона до тех пор, пока ей не будут предоставлены образцы химического вещества, которым отравили Скрипаля.
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