Франция, ФРГ, США и Британия осудили РФ за отравление Скрипаля

Лидеры государств призвали Россию предоставить максимально подробную информацию об использованном при отравлении Сергея Скрипаля веществе

Лидеры Франции, Германии, США и Великобритании опубликовали совместное заявление о нападении с применением нервно-паралитического вещества в британском Солсбери, заявив, что ответственность России является "единственным правдоподобным объяснением". Об этом сообщает ВВС.

Лидеры осудили "первое в Европе со времен Второй мировой войны нападение с применением нервно-паралитического вещества", назвав его нападением на суверенитет Великобритании.

"Это нападение на суверенитет Великобритании, и любое такое действие государства-участника является явным нарушением Конвенции о химическом оружии и нарушением международного права, что угрожает безопасности всех нас", - говорится в заявлении.

Франция, Германия, США и Великобритания призвали Россию "решить все вопросы, связанные с нападением", и предоставить максимально подробную информацию об использованном веществе.

"Мы призываем Россию выполнить свои обязанности члена Совета Безопасности ООН по поддержанию международного мира и безопасности", - сказано в заявлении.

Вчера премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте, назвала отравление Скрипаля "незаконным применением силы российским государством против Соединенного Королевства" и перечислила ряд мер, которые предпримет британское правительство в ответ на этот инцидент, в числе которых - высылка 23 российских дипломатов.

Сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона.

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