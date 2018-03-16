The Telegraph: Яд положили в чемодан дочери Скрипаля еще в Москве

Источники издания указывают, что исполнители могли поместить отравляющее вещество в чемодан дочери экс-шпиона, проникнув в ее квартиру в столице РФ

Нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым был отравлен в Великобритании бывший шпион британской разведки из РФ Сергей Скрипаль, могли поместить в чемодан его дочери Юлии еще до ее отлета из Москвы в Лондон. Об этом сообщает The Telegraph.

Согласно сообщению, британские спецслужбы рассматривают версию, в которой отравляющим веществом мог быть пропитан предмет одежды, косметика или подарок, которые позднее оказались в доме бывшего полковника ГРУ в Солсбери. В таком случае, уверены правоохранители, исполнители преступления намеренно выбрали своей целью дочь Скрипаля..

Издание пишет, что расследующие дело контртеррористическая полиция и MI5 больше не придерживаются версии о том, что преступники были на территории Великобритании и самостоятельно провезли туда отравляющее вещество.

Следователи считают, что злоумышленники без проблем могли проникнуть в квартиру Юлии Скрипаль в Москве и подложить яд в ее багаж и она сама непреднамеренно завезла вещество в своем чемодане на территорию Королевства.

Рейсом из Москвы, который приземлился, по данным полиции, в 14:00 по местному времени (16:00 по Киеву) Юлия Скрипаль прибыла в Великобританию в субботу, 3 марта. Уже на следующий день, 4 марта они с отцом пошли в торговый центр города Солсбери, где им стало плохо.

Источники The Telegraph источники, что, несмотря на большое количество камер видеонаблюдения, полиция не нашла на записях предполагаемых преступников. Это также может подтверждать версию о том, что все пострадавшие могли отравиться в доме.

По данным издания, в данный момент Сергей Скрипаль и его дочь все еще находятся в реанимации.

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Один из основных разработчиков нервно-паралитического вещества "Новичок" Вил Мирзаянов ранее рассказал, что формула вещества была засекречена, поэтому только РФ могла использовать ее.

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.

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