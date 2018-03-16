Старший сын Трампа разводится с женой после 12 лет брака
Дональд Трамп-младший и его жена Ванесса Трамп разводятся. Об этом говорится в их совместном заявлении, передает CNN.
"После 12 лет брака мы решили пойти разными путями", - говорится в заявлении.
"Мы всегда будем иметь огромное уважение друг к другу и к нашим семьям. У нас есть пятеро прекрасных детей вместе, и они остаются нашим главным приоритетом", - просят супруги.
По данным местных СМИ, документы на развод подала невестка президента Дональда Трампа в Верховный суд Манхэттена.
Белый дом отказался комментировать что-либо комментировать по этому поводу.
Дональд Трамп-младший и Ванесса встретились в 2003 году на показе мод, они поженились в ноябре 2005 года. У пары две дочери и три сына.
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7 сентября 2017 года Дональд Трамп-младший планировал рассказать на заседании юридического комитета Сената США о контактах избирательной команды Дональда Трампа-старшего с представителями России.
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