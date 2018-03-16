"Политическое упрямство": МИД РФ ответил на санкции США

В МИД страны-агрессора подчеркнули, что Россия будет исходить из принципа паритета, а "готовящиеся ответные меры - это не метод Москвы"

Москва в ответ на последние санкции Вашингтона дополнит свой черный список новой "группой американских деятелей". Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков, сообщают российские РИА Новости.

"При этом Россия будет исходить из принципа паритета", - отметил дипломат. При этом Рябков подчеркнул, что готовящиеся ответные меры - это не выбор и не метод Москвы.

"Мы делаем это только по причине американского политического упрямства и неготовности воспринять реальность. Возможны и другие шаги с нашей стороны, которые мы будем калибровать, сообразуя с собственными интересами", - отметил он.

По словам Рябкова, Россия не хочет окончательно закрывать окно диалога с США для возможности стабилизации двусторонних отношений.

15 марта 2018 года сообщалось, что Министерство финансов США расширило санкции против физических лиц и организаций за вмешательство в выборы президента США.

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