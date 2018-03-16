Новый глава МВД не считает ислам частью Германии

Дискуссия о месте ислама в немецком обществе продолжается в Германии уже несколько лет

Новый министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер считает, что Ислам не является частью Германии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Нет. Ислам не является частью Германии. Германия сформировалась под влиянием христианства, частью которого являются выходные воскресные дни, церковные праздники и такие ритуалы как Пасха, Троица и Рождество", - отметил Зеехофер, интервью газете Bild, опубликованном в пятницу, 16 марта.

По его словам, живущие в ФРГ мусульмане - являются частью Германии

"Это, однако, не означает, что мы должны отказываться от собственных традиций из-за фальшиво понятой тактичности", - подчеркнул он, сообщив о планах созыва исламской конференции для проведения дискуссии об интеграции мусульман в Германии.

Дискуссия о месте ислама в немецком обществе продолжается в Германии уже несколько лет.

"Канцлер ФРГ Ангела Меркель неоднократно заявляла, что ислам является частью Германии, например, на встрече с премьер-министром Турции в Берлине в январе 2015 года. Впервые такое мнение публично высказал в 2010 году бывший президент ФРГ Кристиан Вульф", - отмечает издание.

Согласно данным опроса 2016 года, 60% немцев считают, что ислам чужд Германии.

Зеехофер также высказался против бойкота мирового первенства по футболу, которое пройдет летом в России.

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