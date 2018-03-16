Джонсон заявил о вероятном приказе Путина отравить Скрипаля

Глава МИД Британии отметил, что использование нервно-паралитического агента "Новичок" зафиксировано впервые в Европе со времен Второй мировой войны

Приказ использовать нервно-паралитическое вещество "Новичок" на территории Британии с "высокой вероятностью" отдал президент России Владимир Путин. Об этом заявил глава британского МИД Борис Джонсон, сообщает Sky News.

"Наша ссора - c Кремлем Путина и с его решением, и мы думаем, что высока вероятность, что это был его приказ использовать нервно-паралитический агент на улицах Великобритании, улицах Европы, впервые со времен Второй мировой войны", - сказал он во время встречи с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем.

Читайте также: Разработчик "Новичка" о деле Скрипаля: Демонстративная расправа

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.

Читайте также: The Telegraph: Яд положили в чемодан дочери Скрипаля еще в Москве

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.