Дело Скрипаля: Новая Зеландия приостановила переговоры о ЗСТ с РФ

Заявление о намерении возобновить переговоры о свободной торговле с РФ было сделано неделю назад

Правительство Новой Зеландии на неопределенное время приостановило намерение возобновить переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Россией из-за отравления бывшего полковника российской военной разведки Сергея Скрипаля. Об этом сообщает Stuff.

"Новая Зеландия полностью поддерживает суверенное право Великобритании принимать меры, которые она считает необходимыми, в ответ на это нарушение международного права на своей территории. Мы, вместе с другими партнерами, солидарны с Великобританией", - подчеркнула премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Глава новозеландского правительства также сообщила, что, поскольку других версий, кроме причастности России к делу об отравлении нет, они с министром иностранных дел согласились, что торговые переговоры с Россией должны быть приостановлены, и неизвестно, когда они снова возобновятся.

Заявление Ардерн прозвучало через неделю после того, как министр иностранных дел Новой Зеландии Винстон Питерс объявил о намерении возобновить переговоры с РФ, поскольку никаких доказательств "причастности РФ к крушению самолета рейса МН17 или вмешательство в выборы президента США нет". Кроме того, по словам министра, многие страны, с которыми торгует Новая Зеландия, имеют серьезные проблемы с правами человека.

Сегодня же, по мнению руководства Новой Зеландии, ситуация изменилась.

Ардерн сказала, что учитывая инцидент в Солсбери, трудно сказать, смогут ли вообще возобновиться переговоры о зоне свободной торговле.

Обязательство относительно создания ЗСТ со странами Таможенного союза (Россией, Беларусью и Казахстаном) является одним из пунктов коалиционного соглашения партии "Новая Зеландия прежде всего" и Лейбористской партии.

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5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.

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