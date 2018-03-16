Следком РФ открыл дело по факту отравления дочери Скрипаля

Там отметили, что российские следователи готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании

Следственный комитет РФ открыл уголовные дела по факту покушения на убийство дочери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлии в британском Солсбери, а также по факту убийства российского бизнесмена Николая Глушкова в Лондоне. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Относительно отравления Скрипаль дело заведено по ч.3 ст.30, п. "е", ч. 2 ст. 105 (Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом) УК РФ.

По Глушкову дело открыто по ст. 105 УК РФ (Убийство) УК РФ.

В Следкоме подчеркнули, что расследование будет произведено в соответствии с требованиями российского законодательства и нормами международного права.

Там также отметили, что российские следователи готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте, назвала отравление Скрипаля "незаконным применением силы российским государством против Соединенного Королевства" и перечислила ряд мер, которые предпримет британское правительство в ответ на этот инцидент, в числе которых - высылка 23 российских дипломатов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона.

Лидеры Франции, Германии, США и Великобритании опубликовали совместное заявление о нападении с применением нервно-паралитического вещества в британском Солсбери, заявив, что ответственность России является "единственным правдоподобным объяснением".

Глава британского МИД Борис Джонсон заявил сегодня, что приказ использовать нервно-паралитическое вещество "Новичок" на территории Британии с "высокой вероятностью" отдал лично Путин.

13 марта в Лондоне был обнаружен мертвым близкий друг покойного российского олигарха Бориса Березовского бизнесмен Николай Глушков. Британские власти пока не заявляли о том, что россиянин был убит.

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